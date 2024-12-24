Стали известны результаты тестирования флагманской видеокарты AMD Radeon RX 9070 XT

Новинка набрала 22 894 балла в графическом тесте, что ставит её на один уровень с RX 7900 GRE, но заметно ниже RX 7900 XT, которая демонстрирует прирост производительности на 17%.

Ожидалось, что RX 9070 XT сможет конкурировать с RTX 4080, однако утечки показывают, что она уступает даже RTX 4070 Ti.

Согласно данным, производительность RX 9070 XT ограничена устаревшими решениями в архитектуре RDNA 4.

Чтобы быть конкурентоспособной, AMD придётся установить цену на уровне $500–600, т.к RTX 4070 уже доминирует в своём сегменте благодаря отличной производительности в трассировке лучей.

Официальный анонс RX 9070 XT ожидается на CES 2025, где AMD также представит новые процессоры Ryzen 9000X3D и технологию FSR 4.

Пока остаётся надеяться, что в реальных игровых тестах видеокарта покажет себя лучше, чем в синтетических бенчмарках.