Стало известно, когда NVIDIA может анонсировать новые видеокарты

Так, согласно опубликованной информации, уже в следующем месяце, в июле, NVIDIA должна получить на руки первые рабочие образцы — таким образом, можно предположить, что примерно в это же время в сеть утекут первые “живые” изображения новинок.

Массовое производство видеокарт намечено на август текущего года, что позволяет рассчитывать на полноценный анонс устройств в сентябре 2020 года. Само собой, карты вряд ли поступят в продажу в день анонса, но вполне возможно, что случится это всего через пару-тройку недель после мероприятия.

К слову, инсайдер также опубликовал данные и о том, что “взорвавшая” сеть система охлаждения видеокарты — это лишь один из возможных вариантов. Прямо сейчас NVIDIA имеет два различных прототипа расположения кулеров.