Компьютеры
Сегодня 09:18
Стало известно, на что способен бюджетный AMD Ryzen 3 при разгоне до 4,5 ГГц
А способен он, как оказалось, на большее, чем в 1,5 раза более дорогой процессор Intel
Бюджетный процессор Ryzen 3 3100 оценили в 100 долларов — крайне невысокая цена, даже для продукции AMD. Сейчас же стало известно, на что способен чипсет при разгоне до 4,5 ГГц.
Так, в Time Spy был проведен тест именно такого, разогнанного до 4,5 ГГц, процессора Ryzen 3 3100, который в итоге набрал 5 481 баллов. Достаточно интересным на этом фоне кажется результат процессора от Intel — Core i3-10300 без разгона — который в том же тесте набирает 5 221 балл. Напомним, что чипсет от Intel оценен в 143 доллара — в полтора раза дороже, чем вариант от AMD.
Напомним, что именно решения от “красных” лягут в основу графических возможностей грядущих Xbox Series X и PlayStation 5, релиз которых должен состояться ближе к концу текущего года.