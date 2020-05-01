Стало известно, на что способен бюджетный AMD Ryzen 3 при разгоне до 4,5 ГГц

Так, в Time Spy был проведен тест именно такого, разогнанного до 4,5 ГГц, процессора Ryzen 3 3100, который в итоге набрал 5 481 баллов. Достаточно интересным на этом фоне кажется результат процессора от Intel — Core i3-10300 без разгона — который в том же тесте набирает 5 221 балл. Напомним, что чипсет от Intel оценен в 143 доллара — в полтора раза дороже, чем вариант от AMD.

Напомним, что именно решения от “красных” лягут в основу графических возможностей грядущих Xbox Series X и PlayStation 5, релиз которых должен состояться ближе к концу текущего года.