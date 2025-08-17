Стартап Normal Computing представил первый в мире термодинамический чип для ИИ

В отличие от традиционных чипов CN101 использует естественные колебания, рассеивание энергии и присущую чипу случайность для выполнения вычислений. Согласно пресс-релизу Normal Computing, этот метод может повысить эффективность некоторых вычислений в 1000 раз. Архитектура чипа основана на принципах Карно (циклах Carnot), когда изменения физического состояния чипа способствуют поиску решений. В отличие от обычных чипов, в которых шум или контролируется, или устраняется.

Первый прототип продемонстрировал возможность выполнения полезных вычислений с помощью шума, таких как инверсия матрицы и выборка по Гауссу, важных для ИИ.