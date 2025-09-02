Старые видеокарты NVIDIA перестанут работать с Secure Boot уже в 2026 году

Причина — срок действия UEFI GOP-сертификатов от Microsoft еще от 2011 года истечёт. GOP отвечает за вывод изображения на экран до загрузки операционной системы. И если его подпись перестанет считаться действительной, система может просто не показывать картинку ещё до входа в BIOS или меню выбора загрузки.

Для владельцев ПК без встроенной графики это обернётся «мягким» кирпичом: компьютер не пройдёт POST до обновления VBIOS или замены видеокарты. Обновление прошивки материнской платы проблему не решит, так как сертификат хранится в VBIOS самой карты.

Чтобы избежать ситуации, NVIDIA и партнёрам (Asus, MSI, Gigabyte и др.) придётся выпустить обновления BIOS для старых карт с подписями нового образца (2023).

В противном случае единственным вариантом останется отключение Secure Boot, что нежелательно — современные античиты и DRM требуют его обязательного включения.