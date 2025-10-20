Статистика StatCounter показал рост Windows 7 до 22% — эксперты не верят этому

Согласно обновлённым данным, доля Windows 7 неожиданно выросла с 9,6% до 22,9% — почти в два с половиной раза за месяц.

Одновременно сервис зафиксировал падение доли Windows 10 до 33,6%, что можно объяснить завершением официальной поддержки системы. Однако удивление вызывает и снижение доли Windows 11 — с 49% до 43%, несмотря на активное продвижение Microsoft.