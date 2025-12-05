Steam: доля Linux достигла исторического максимума — Windows снова теряет игроков

Steam: доля Linux достигла исторического максимума — Windows снова теряет игроковПричем рост популярности стабилен
Хотя Windows по-прежнему доминирует с показателем около 95%, именно Linux растет быстрее всех благодаря Steam Deck, Proton и популярности игровых дистрибутивов вроде Bazzite и ChimeraOS. Снятие поддержки Windows 10 также стимулирует переход части пользователей.
Рост Linux стабилен: еще в 2023 году у системы было 1,9%, в 2024 — 2%, а сейчас она приближается к 3,3%. При этом 70% ПК на базе Linux в Steam работают на AMD-APU благодаря Steam Deck.
В GPU-рейтинге RTX 5070 впервые обошла RTX 4070 и стала самым популярным Blackwell-адаптером среди пользователей Steam. Растет и доля RTX 5060 с 5060 Ti. Но самым массовым остается RTX 4060 Laptop.
На стороне CPU, AMD укрепляет позиции: под Windows она уже занимает 43–44% систем, тогда как доля Intel продолжает снижаться.