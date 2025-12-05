Компьютеры
Опубликовано 05 декабря 2025, 07:15
1 мин.

Steam: доля Linux достигла исторического максимума — Windows снова теряет игроков

Причем рост популярности стабилен
Ноябрьская статистика Steam показала рекордный рост Linux: доля системы достигла 3,2% — это максимум за всю историю сервиса.
Steam: доля Linux достигла исторического максимума — Windows снова теряет игроков
© VideoCardz.com

Хотя Windows по-прежнему доминирует с показателем около 95%, именно Linux растет быстрее всех благодаря Steam Deck, Proton и популярности игровых дистрибутивов вроде Bazzite и ChimeraOS. Снятие поддержки Windows 10 также стимулирует переход части пользователей.

Рост Linux стабилен: еще в 2023 году у системы было 1,9%, в 2024 — 2%, а сейчас она приближается к 3,3%. При этом 70% ПК на базе Linux в Steam работают на AMD-APU благодаря Steam Deck.

Steam: доля Linux достигла исторического максимума — Windows снова теряет игроков
© VideoCardz.com

В GPU-рейтинге RTX 5070 впервые обошла RTX 4070 и стала самым популярным Blackwell-адаптером среди пользователей Steam. Растет и доля RTX 5060 с 5060 Ti. Но самым массовым остается RTX 4060 Laptop.

На стороне CPU, AMD укрепляет позиции: под Windows она уже занимает 43–44% систем, тогда как доля Intel продолжает снижаться.

Источник:VideoCardz.com
Автор:Булат Кармак
Теги:
#LINUX
,
#Steam
,
#игры