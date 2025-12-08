Steam Machine не получила HDMI 2.1 — Valve объяснила, почему

По словам компании, сама железная часть поддерживает HDMI 2.1. Но SteamOS не может раскрыть полный набор возможностей из-за ограничений лицензирования и требований HDMI Forum.

Главная проблема в позиции HDMI Forum. Организация не позволяет реализовывать полный стек HDMI 2.1 в абсолютно открытых драйверах.

Из-за этого open-source драйверы AMD под Linux не могут включить все функции стандарта. Valve говорит, что «пытается разблокировать ситуацию». Но пока для сертификации HDMI 2.1 приходится использовать проприетарные драйверы под Windows, а не под SteamOS.

Несмотря на статус HDMI 2.0, Steam Machine растягивает его возможности: устройство поддерживает 4K 120 Гц через субдискретизацию цвета и полностью укладывается в лимит пропускной способности HDMI 2.0 (18 Гбит/с).

Также есть HDR и FreeSync, но VRR по HDMI 2.1 пока недоступен.

Ситуация напоминает историю с видеокартами Intel Arc Alchemist, где железо умеет больше, чем разрешает официальный HDMI-стек. В итоге многие производители маршрутизировали DisplayPort 1.4 через протокол-конвертеры, чтобы добиться HDMI 2.1.