Steam: «народная» видеокарта NVIDIA RTX 3060 наконец-то стала самой популярной у игроков

Steam: «народная» видеокарта NVIDIA RTX 3060 наконец-то стала самой популярной у игроковОбойдя легендарную GTX 1650
Valve, разработчик игрового сервиса Steam, опубликовал свежую статистику по итогам сентября.
Изменения, которые произошли в рейтинге популярности видеокарт, действительно заслуживают внимания.
NVIDIA RTX 3060, которую многие называют «народной» видеокартой, наконец-то заняла лидирующую позицию. Сейчас у 6,27% игроков в Steam установлена именно эта модель.
За прошедший месяц её доля увеличилась на 1,4%, что является впечатляющим показателем.
Ранее на вершине рейтинга находилась GTX 1650. Однако стоит отметить, что прежде статистика Steam объединяла данные по мобильной и настольной версиям GTX 1650, что делало её позицию менее точной.
Теперь GTX 1650 занимает второе место с долей 4,78%. Третье место досталось RTX 2060 с долей в 4,69%, которая опередила GTX 1060.