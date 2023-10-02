Steam: «народная» видеокарта NVIDIA RTX 3060 наконец-то стала самой популярной у игроков

Ранее на вершине рейтинга находилась GTX 1650. Однако стоит отметить, что прежде статистика Steam объединяла данные по мобильной и настольной версиям GTX 1650, что делало её позицию менее точной.

Теперь GTX 1650 занимает второе место с долей 4,78%. Третье место досталось RTX 2060 с долей в 4,69%, которая опередила GTX 1060.