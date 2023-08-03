Steam опубликовал новый рейтинг самых популярных среди игроков видеокарт

Первое место заняла GeForce GTX 1650, за эту видеокарту проголосовали 5,12% геймеров. На втором и третьем местах — GeForce RTX 3060 и GeForce GTX 1060 — 4,71% и 4,45% соответственно. Четвёртое место у GeForce RTX 2060 — 3,97% голосов, пятое у GeForce RTX 3060 Laptop GPU — 3,63%, на шестом — GeForce GTX 1050 Ti с 3,39%, седьмое место заняла GeForce RTX 3060 Ti — 3,31%, на восьмом оказалась GeForce RTX 3070 — 3,15%, девятое место у GeForce GTX 1660 Super — 2,47%, на десятом оказалась GeForce RTX 3050 — 2,36%.

Видеокарты RTX 40-й серии всё ещё не пользуются большой популярностью среди пользователей Steam. А продукты AMD в топ даже не вошли.