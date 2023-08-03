Steam опубликовал новый рейтинг самых популярных среди игроков видеокарт

Steam опубликовал новый рейтинг самых популярных среди игроков видеокартЛидируют продукты Nvidia
Steam провёл опрос среди игроков, какими видеокартами те пользуются. Оказалось, что наиболее популярными остаются продукты Nvidia.
Первое место заняла GeForce GTX 1650, за эту видеокарту проголосовали 5,12% геймеров. На втором и третьем местах — GeForce RTX 3060 и GeForce GTX 1060 — 4,71% и 4,45% соответственно. Четвёртое место у GeForce RTX 2060 — 3,97% голосов, пятое у GeForce RTX 3060 Laptop GPU — 3,63%, на шестом — GeForce GTX 1050 Ti с 3,39%, седьмое место заняла GeForce RTX 3060 Ti — 3,31%, на восьмом оказалась GeForce RTX 3070 — 3,15%, девятое место у GeForce GTX 1660 Super — 2,47%, на десятом оказалась GeForce RTX 3050 — 2,36%.
Видеокарты RTX 40-й серии всё ещё не пользуются большой популярностью среди пользователей Steam. А продукты AMD в топ даже не вошли.