Компьютеры
14:15, 19 декабря 2023
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Steam перестанет работать сразу на нескольких устаревших версиях Windows уже с 1 января 2024 года

Проблема заденет около 12 млн человек

Steam, крупнейший в мире онлайн-магазин игр, объявил, что с 1 января 2024 года прекратит поддержку старых операционных систем Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1.

Пользователям, которые все еще используют эти версии системы, необходимо будет перейти на компьютеры, работающие под управлением Windows 10, Windows 11 или предстоящей Windows 12.

Это объявление было сделано в марте 2023 года, и хотя изначально оно не воспринималось всерьез из-за девятимесячного срока, теперь осталось менее 15 дней до истечения срока.

Согласно опросу об аппаратном и программном обеспечении Steam в ноябре 2023 года, только 1% пользователей Steam все еще используют старые версии Windows.

Учитывая, что общее количество пользователей Steam на декабрь 2023 года оценивается в 1.2 млрд, 1% составляет примерно 12 млн человек.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
Теги:
#WINDOWS 7
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#Steam
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#Microsoft
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