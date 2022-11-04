Steam раскрыл самые популярные на сегодняшний день игровые видеокарты

В целом, динамика остаётся прежней. Формально, на первом месте всё ещё располагается NVIDIA GTX 1060 — на долю модели приходится 7,62% игроков.

Но в то же время суммарные показатели стационарной и ноутбучной RTX 3060 составляют 8,86%., что делает их самыми популярными видеокартами на данный момент.

Если же возвращаться к общему рейтингу, то на втором месте, следом за GTX 1060, идёт модель RTX 2060 (6,10%), а замыкает тройку лидеров GTX 1650 (5,61%).