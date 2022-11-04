Steam раскрыл самые популярные на сегодняшний день игровые видеокарты

Steam раскрыл самые популярные на сегодняшний день игровые видеокартыДоля 3060 продолжает расти
Сервис Steam традиционно подвёл «железные» итоги октября. В том числе площадка рассказала, какие видеокарты являются самыми популярными среди геймеров на сегодняшний день.
В целом, динамика остаётся прежней. Формально, на первом месте всё ещё располагается NVIDIA GTX 1060 — на долю модели приходится 7,62% игроков.
Но в то же время суммарные показатели стационарной и ноутбучной RTX 3060 составляют 8,86%., что делает их самыми популярными видеокартами на данный момент.
Если же возвращаться к общему рейтингу, то на втором месте, следом за GTX 1060, идёт модель RTX 2060 (6,10%), а замыкает тройку лидеров GTX 1650 (5,61%).
Оставшиеся места в топ-10 распределились следующим образом: RTX 3060 (5,47%), GTX 1050 Ti (4,39%), RTX 3060 для лэптопов (3,39%), RTX 3070 (2,76%), GTX 1660 (2,74%), RTX 3060 Ti (2,53%) и GTX 1660 SUPER (2,34%).