Стоимость видеокарт упала за неделю на 30-40%

Согласно данным источников, порядка недели назад стоимость самой дешевой GeForce RTX 3060 Ti оценивалась в 1000 евро, тогда как сейчас она доступна за 720 евро. В то же время, упала цена и на модель RTX 3060 — с 640 до 600 евро.

Минимальная цена на RTX 3060 Ti составляет на данный момент 720 евро, тогда как RX 6700 XT — 730, RTX 3070 — 890.

По данным источников, снижение цены видеокарт связано с актуальным снижением криптовалюты. Обусловлено это и увеличивающимися срокам окупаемости адаптеров.