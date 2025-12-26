Стоит ли гоняться за «более отборными» процессорами разных ревизий вместо поздних версий

Вывод

Первая ревизия процессора 7500F запускалась с максимальной частотой 5300 МГц. Процессор второй ревизии в играх был стабильным и запускался уже на 5500 МГц по всем ядрам. Соответственно, он показал чуть лучше результат, чем первая ревизия.

Ryzen 7700 первой ревизии без проблем выдерживает на 5500 МГц Cyberpunk и God of War. У второй ревизии результат был несколько хуже, но это можно списать на "Кремниевую лотерею".

В целом количество SMD-компонентов в обеих ревизиях было одинаковым, просто с подложки процессора убрали неиспользуемые контактные дорожки. Никаких "порезанных" версий процессоров тоже не было. Сама по себе ревизия ничего не гарантирует. Даже модели из одной партии могут вести себя по-разному. Всё упирается по итогу в конкретный экземпляр.