Стоит ли переходить на Windows 11 из-за прекращения поддержки Windows 10

Это означает, что компания прекращает обновлять её функциональность, включая новые возможности и драйверы. Однако обновления безопасности будут выпускаться ежемесячно до 14 октября 2025 года.

В связи с этим у многих возник вопрос: стоит ли переходить с «десятки» на более свежую версию ОС Microsoft — Windows 11? По мнению главного редактор Ferra.ru Евгения Харитонова, веских причин для отказа нет.

При этом он отметил, что хоть системные требования Windows 11 и кажутся умеренными, на практике их стоит умножать на два. Таким образом, для комфортной работы с Windows 11 потребуются 8 ГБ оперативной памяти и четырёхъядерный процессор.

Таким образом, ноутбуки 2017 года и старше могут не иметь достаточную производительность для работы с новой операционной системой.