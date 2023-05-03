Стоит ли переходить на Windows 11 из-за прекращения поддержки Windows 10

Стоит ли переходить на Windows 11 из-за прекращения поддержки Windows 10Вопрос не так прост, как может показаться
Несколько дней назад Microsoft объявила, что текущая версия Windows 10 (22H2) станет последней официальной версией операционной системы.
Это означает, что компания прекращает обновлять её функциональность, включая новые возможности и драйверы. Однако обновления безопасности будут выпускаться ежемесячно до 14 октября 2025 года.
В связи с этим у многих возник вопрос: стоит ли переходить с «десятки» на более свежую версию ОС Microsoft — Windows 11? По мнению главного редактор Ferra.ru Евгения Харитонова, веских причин для отказа нет.
При этом он отметил, что хоть системные требования Windows 11 и кажутся умеренными, на практике их стоит умножать на два. Таким образом, для комфортной работы с Windows 11 потребуются 8 ГБ оперативной памяти и четырёхъядерный процессор.
Таким образом, ноутбуки 2017 года и старше могут не иметь достаточную производительность для работы с новой операционной системой.
Ещё один важный вопрос, который не упомянут в системных требованиях — наличие SSD. Благодаря тому, что Windows постоянно занимается «профилактическими» системными задачами (фоновая загрузка и установка обновлений, антивирусное сканирование и т.д.) её категорически не рекомендуется устанавливать на компьютеры с жёсткими дисками (HDD), так как скорость запуска системы и запуска программ в ней вырастает до некомфортных для работы значений.
Всё это означает лишь одно — пользователи должны тщательно подойти к обновлению своих компьютеров для перехода на Windows 11. Учитывая системные требования и рекомендации экспертов, стоит обратить внимание на наличие достаточного объёма оперативной памяти, процессора и SSD-диска, чтобы избежать проблем с производительностью.