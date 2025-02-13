Сторонние разработчики выпустят прочный «неплавящийся» кабель для RTX 5090 и RTX 5080 на замену комплектному от NVIDIA

Впрочем, такие были и для RTX 40XX

Компания MODDIY представила усовершенствованный кабель 12V-2×6 для видеокарт RTX 5090 и RTX 5080, разработанный для повышения надежности и предотвращения перегрева.