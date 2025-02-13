Компьютеры
Опубликовано 13 февраля 2025, 07:18
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Сторонние разработчики выпустят прочный «неплавящийся» кабель для RTX 5090 и RTX 5080 на замену комплектному от NVIDIA

Впрочем, такие были и для RTX 40XX
Компания MODDIY представила усовершенствованный кабель 12V-2×6 для видеокарт RTX 5090 и RTX 5080, разработанный для повышения надежности и предотвращения перегрева.
Сторонние разработчики выпустят прочный «неплавящийся» кабель для RTX 5090 и RTX 5080 на замену комплектному от NVIDIA
© MODDIY

Производитель отмечает, что в 2025 году стандарт 12VHPWR был заменен на 12V-2×6, что привело к изменениям в конструкции кабелей. Новая версия ATX 3.1 PCIe 5.1 H++ 12V-2×6 675W отличается:

  • улучшенными клеммами и разъемами,
  • более толстыми проводами,
  • увеличенным запасом прочности,
  • сниженным риском перегрева и оплавления.
Сторонние разработчики выпустят прочный «неплавящийся» кабель для RTX 5090 и RTX 5080 на замену комплектному от NVIDIA
© MODDIY

MODDIY предупреждает, что старые 12VHPWR-кабели 2024 года не следует использовать с RTX 50XX. Новая модель стоит $30 и рекомендована к покупке всем владельцам RTX 5090 и 5080.

Источник:MODDIY
Автор:Булат Кармак
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