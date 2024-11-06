Странная математика: за цену одного Mac mini M4 32/512 ГБ можно купить сразу два экземпляра на 16/256 ГБ

Базовая версия Mac mini с 10-ядерным процессором M4, 16 ГБ объединенной памяти и SSD на 256 ГБ стоит $599.

Однако, если выбрать версию с 32 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти для хранения данных, цена возрастает до $1199. Это значит, что за цену одной улучшенной модели можно приобрести два Mac mini в базовой конфигурации.

Обычно стоимость Mac mini в модификациях с увеличенной памятью и более ёмким SSD растет не настолько разительно, что делает эту ценовую политику особенно любопытной.

Помимо обновлённых процессоров, новый Mac mini получил редизайн и теперь напоминает Apple TV (2022).

Однако, одно из изменений может оказаться неудобным: кнопку включения перенесли на нижнюю часть корпуса, что может затруднить доступ к ней для некоторых пользователей, особенно если устройство расположено в тесном пространстве или закреплено в определённой позиции.