Субфлагманский процессор AMD Ryzen 9 9900X подешевел на 12% от рекомендованной цены из-за низкого спроса

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Одной из причин падения спроса на линейку Ryzen 9000 считается незначительный прирост производительности по сравнению с предыдущей серией — Ryzen 7000.

Так, Ryzen 9 9900X имеет 12 ядер и 24 потока, с базовой частотой 4.4 ГГц и возможностью разгона до 5.6 ГГц. В то же время, несмотря на посредственные результаты в игровых задачах, процессор демонстрирует отличные показатели в рабочих нагрузках.

Помимо Ryzen 9 9900X, в серию Ryzen 9000 входят модели Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X и флагманский Ryzen 9 9950X.