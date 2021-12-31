Суд оправдал мужчину после отказа показать скачанные порнофильмы правообладателю

В Центральном округе штата Калифорния неизвестный ответчик отрицает какие-либо правонарушения. По данным Strike 3, этот человек незаконно распространил 54 фильма, и в ходе судебного разбирательства компания запросила разрешение на осмотр копии его жесткого диска и учетных записей облачного хостинга для получения доказательств.

Ответчик возражал против этой просьбы, поскольку передача копии жесткого диска также приведет к раскрытию информации, которая является конфиденциальной, например, семейных фотографий или частных материалов.

Выслушав обе стороны, судья Шери Пайм вынесла решение по запросу, приняв сторону неизвестного ответчика.