Суд оправдал мужчину после отказа показать скачанные порнофильмы правообладателю

Суд оправдал мужчину после отказа показать скачанные порнофильмы правообладателюТеперь правообладателю придется искать другие доказательства
В Центральном округе штата Калифорния неизвестный ответчик отрицает какие-либо правонарушения. По данным Strike 3, этот человек незаконно распространил 54 фильма, и в ходе судебного разбирательства компания запросила разрешение на осмотр копии его жесткого диска и учетных записей облачного хостинга для получения доказательств.
Ответчик возражал против этой просьбы, поскольку передача копии жесткого диска также приведет к раскрытию информации, которая является конфиденциальной, например, семейных фотографий или частных материалов.
Выслушав обе стороны, судья Шери Пайм вынесла решение по запросу, приняв сторону неизвестного ответчика.
Проведение полной судебной экспертизы жестких дисков и учетных записей ответчика также раскроет информацию, которая не имеет отношения к иску истца о нарушении авторских прав, включая семейные фотографии и личную финансовую информацию