Сумасшедший дом: майнеры продают более мощную NVIDIA RTX 3080 дешевле 29 тысяч рублей

Разумеется, это привело к тому, что многие майнеры начали избавляться от своих видеокарт, пока это не поздно. Но, видимо, покупателя, наученные прежним горьким опытом «убитых» адаптеров, не так охотно берут их.

В связи с этим на рынке Китая произошла достаточно интересная ситуация. Местные добытчики криптовалюты продают предфлагманскую модель NVIDIA RTX 3080 всего за 530 долларов, что ниже 29 тыс рублей.