Сумасшедший дом: майнеры продают более мощную NVIDIA RTX 3080 дешевле 29 тысяч рублей

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Сумасшедший дом: майнеры продают более мощную NVIDIA RTX 3080 дешевле 29 тысяч рублейКрысы бегут с тонущего корабля?
За последние пару недель рынок криптовалют рухнул. Тот же Bitcoin в моменте стоил дешевле 20 тыс долларов.
Разумеется, это привело к тому, что многие майнеры начали избавляться от своих видеокарт, пока это не поздно. Но, видимо, покупателя, наученные прежним горьким опытом «убитых» адаптеров, не так охотно берут их.
В связи с этим на рынке Китая произошла достаточно интересная ситуация. Местные добытчики криптовалюты продают предфлагманскую модель NVIDIA RTX 3080 всего за 530 долларов, что ниже 29 тыс рублей.
Похожая ситуация и на рынке США. Правда, там пока что цены держатся чуть выше — в районе 600-700 долларов.
Для сравнения, российские ритейлеры предлагают более скромную RTX 3060 в среднем за 55 тыс рублей.