Суперкомпьютер за $18 млрд может получить 1.2 млн GPU от AMD

Опубликовано 05 июля 2024, 07:33
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Суперкомпьютер за $18 млрд может получить 1.2 млн GPU от AMDNVIDIA кусает локти в сторонке
AMD сообщила, что получила запрос на создание суперкомпьютера с использованием 1.2 млн графических процессоров.
Вице-президент AMD Форрест Норрод отметил, что компания столкнулась с запросами на поставку большого количества ИИ-ускорителей.
Такой проект будет значительно превосходить текущий крупнейший суперкомпьютер Frontier, который использует около 38 000 GPU. Новый проект с 1.2 млн единиц будет в 30 раз мощнее только по графическим процессорам.
Ожидается, что этот суперкомпьютер обойдется примерно в $18 млрд. Быстрое развитие ИИ увеличивает потребность в вычислительных мощностях и крупные компании готовы инвестировать миллиарды в такие проекты.
Существует вероятность, что крупные технологические компании, такие как Microsoft и OpenAI, выберут AMD для своих будущих суперкомпьютеров.