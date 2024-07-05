Суперкомпьютер за $18 млрд может получить 1.2 млн GPU от AMD

Вице-президент AMD Форрест Норрод отметил, что компания столкнулась с запросами на поставку большого количества ИИ-ускорителей.

Такой проект будет значительно превосходить текущий крупнейший суперкомпьютер Frontier, который использует около 38 000 GPU. Новый проект с 1.2 млн единиц будет в 30 раз мощнее только по графическим процессорам.

Ожидается, что этот суперкомпьютер обойдется примерно в $18 млрд. Быстрое развитие ИИ увеличивает потребность в вычислительных мощностях и крупные компании готовы инвестировать миллиарды в такие проекты.

Существует вероятность, что крупные технологические компании, такие как Microsoft и OpenAI, выберут AMD для своих будущих суперкомпьютеров.