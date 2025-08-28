Свежая утечка дорожной карты Intel раскрыла сроки выхода Core Ultra 300 и 400 серий

Так, согласно документу, датированному маем 2025 года, линейка Core Ultra 300 под кодовым названием Panther Lake запланирована на II квартал 2026 года. Массовое производство должно начаться уже в следующем году, хотя на старте доступ к платформе, как ожидается, получат лишь отдельные OEM-партнеры.

Далее, в 2027 году, Intel представит Core Ultra 400 (Nova Lake), что подтверждает ранние слухи о цикле обновлений. Таким образом, дорожка выглядит так: Arrow Lake (2024), Lunar Lake (2025), Panther Lake (2026) и Nova Lake (2027).