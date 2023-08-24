Свежее обновление Windows 10 и 11 сломало работу процессоров Intel Core 13-го поколения

Свежее обновление Windows 10 и 11 сломало работу процессоров Intel Core 13-го поколенияЖдём скорейшей заплатки
Последние обновления Windows 10 и 11, выпущенные компанией Microsoft, привели к проблемам совместимости с процессорами Intel Core 13-го поколения.
После установки данных обновлений, многие пользователи столкнулись с ошибкой «UNSUPPORTED_PROCESSOR», что привело к автоматическому откату системы после попытки перезагрузки.
Данный инцидент вызвал бурю обсуждений среди IT-специалистов и пользователей. Основная проблема заключается в том, что после обновления, компьютеры с 13-м поколением процессоров Intel Core стали выдавать сообщение о несовместимости процессора.
Это, в свою очередь, приводило к «синему экрану смерти» и последующему автоматическому откату обновления.
Компания Microsoft уже осведомлена о данной проблеме и активно работает над её решением. В официальном Feedback Hub была создана запись о данной ошибке, и, согласно последним данным, команда разработчиков планирует выпустить исправление в ближайшие обновления.