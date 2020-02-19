Свежее обновление Windows 10 начало удалять учетные записи пользователей

Речь об обновлении Windows 10 под номером KB4532693, которое удалило учетные записи пользователей, заменяя их при этом на временные. Более того, в связи с этим пользователи потеряли файлы на рабочем столе, а также личные настройки и приобрели ряд других проблем. На данный момент первоисточник данной проблемы не установлен. Издание Windows Central сообщило, что у некоторых пользователей получилось восстановить удаленные данных путем нескольких перезагрузок компьютера.

На данный момент Microsoft признала наличие проблемы, а также работает над ее устранением.