Компьютеры
Сегодня 09:24
Свежее обновление Windows 10 начало удалять учетные записи пользователей
Заменяя их на временные
Череда проблем Microsoft, связанных с обновлениями фирменной операционной системы, видимо, только набирает обороты. Так, стало известно, что на этот раз свежее обновление Windows 10 начало удалять учетные записи пользователей.
Речь об обновлении Windows 10 под номером KB4532693, которое удалило учетные записи пользователей, заменяя их при этом на временные. Более того, в связи с этим пользователи потеряли файлы на рабочем столе, а также личные настройки и приобрели ряд других проблем. На данный момент первоисточник данной проблемы не установлен. Издание Windows Central сообщило, что у некоторых пользователей получилось восстановить удаленные данных путем нескольких перезагрузок компьютера.
На данный момент Microsoft признала наличие проблемы, а также работает над ее устранением.