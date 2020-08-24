Свежее обновление Windows 10 вызывает цикличное появление "синего экрана смерти"

Стоит отметить, что это далеко не первая проблема, возникающая с каждым новым обновлением Windows 10. Microsoft вообще в последнее время обрела репутацию компании, у которой каждое новое обновление продуктов (в особенности настольной ОС) неразрывно связано с той или иной ошибкой.

Но на этот раз детищу Билла Гейтса удалось казалось бы невозможное - компания сумела выпустить свежий апдейт, который не просто ухудшает общую производительность системы, но и приводит к появлению "синего экрана смерти”, причем на цикличной основе.

Вероятно, уже в самое ближайшее время Microsoft выпустит небольшую “заплатку”, призванную исправить имеющиеся проблемы. Да только это вряд ли изменит отношения к компании. Будем надеяться, что обещанный переход на разовый выпуск апдейтов в течение года исправит сложившуюся ситуацию.