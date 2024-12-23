Свежее обновление Windows 11 ломает меню «Пуск» и делает экран тусклым

Патчи KB5048667 и KB5048685 приводят к неработающему меню «Пуск», особенно в виртуальной инфраструктуре рабочего стола. Для решения проблемы нужно изменить реестр, добавив StartMenuExper в UviProcessExcludes и перезагрузить систему.

Также отмечены проблемы с поиском в меню «Пуск», который отображается белым на тёмной теме Windows. Это делает использование системы менее комфортным и требует дополнительных настроек.

Устаревший пакет MSVCP_140_APP.dll вызывает сбой StartMenuExperienceHost.exe, что делает меню «Пуск» неработоспособным. Решение — установить Microsoft.VCLibs.140.00 или удалить старые версии через PowerShell.

Обновление KB5048685 может сделать экран тусклым, а белый цвет — желтоватым, возможно, из-за проблем с HDR. Пользователи также жалуются на проблемы с иконкой «Безопасное извлечение устройств» и TCP-ресетами.