Свежее обновление Windows 11 починило одну из самых раздражающих проблем операционки — медленный «Проводник»

Ранее пользователи жаловались на долгий запуск: окно открывалось с заметной задержкой, элементы интерфейса появлялись не сразу, а на экране висело сообщение «Идет загрузка содержимого». Теперь «Проводник» запускается быстрее и сразу отображает вкладку «Главная» и файлы.

Причиной тормозов была новая архитектура, интеграция с облаком и другие внутренние изменения Windows 11. Обновление не делает запуск моментальным, но заметно сокращает ожидание.

KB5055627 пока доступно как опциональный патч, но улучшения появятся у всех с официальным обновлением 13 мая. Пользователям, страдающим от медленного «Проводника», ждать осталось недолго.