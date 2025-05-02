Опубликовано 02 мая 2025, 07:161 мин.
Свежее обновление Windows 11 починило одну из самых раздражающих проблем операционки — медленный «Проводник»Релиз для всех уже 13 мая
Microsoft ускорила запуск «Проводника» в Windows 11 — это произошло в рамках тестового обновления KB5055627 для версии 24H2. Хотя в списке изменений об этом не сказано, компания подтвердила, что улучшения действительно есть.
Ранее пользователи жаловались на долгий запуск: окно открывалось с заметной задержкой, элементы интерфейса появлялись не сразу, а на экране висело сообщение «Идет загрузка содержимого». Теперь «Проводник» запускается быстрее и сразу отображает вкладку «Главная» и файлы.
Причиной тормозов была новая архитектура, интеграция с облаком и другие внутренние изменения Windows 11. Обновление не делает запуск моментальным, но заметно сокращает ожидание.
KB5055627 пока доступно как опциональный патч, но улучшения появятся у всех с официальным обновлением 13 мая. Пользователям, страдающим от медленного «Проводника», ждать осталось недолго.