Свежее обновление Windows 11 сломало SSD пользователей и вызвало новые сбои

Как выяснилось, ошибка проявляется при длительной записи крупных файлов объемом около 50 ГБ. В этот момент система перестает видеть накопитель, а после перезагрузки раздел становится полностью недоступен.

Проблема чаще всего затрагивает SSD с контроллерами Phison. Среди них уже упоминаются модели Corsair Force MP600, Kioxia Exceria Plus G4, SanDisk Extreme Pro и несколько менее известных решений.

В ряде случаев аналогичный сбой проявлялся и на HDD, что указывает на возможный баг в драйверах или на уровне ядра Windows.

Microsoft пока не дала официальных комментариев, а производители накопителей тоже не подтверждают массовый характер сбоя.

Эксперты предполагают, что ошибка связана с неправильной обработкой последовательных операций записи.