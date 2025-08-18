Компьютеры
Опубликовано 18 августа 2025, 07:29
1 мин.

Свежее обновление Windows 11 сломало SSD пользователей и вызвало новые сбои

Ни Microsoft, ни производители пока ничего не подтверждают
Очередной апдейт Windows 11 с кодом KB5063878 вызвал у пользователей неожиданную проблему: после установки обновления, некоторые SSD перестают работать корректно.
Свежее обновление Windows 11 сломало SSD пользователей и вызвало новые сбои
© Ferra

Как выяснилось, ошибка проявляется при длительной записи крупных файлов объемом около 50 ГБ. В этот момент система перестает видеть накопитель, а после перезагрузки раздел становится полностью недоступен.

Проблема чаще всего затрагивает SSD с контроллерами Phison. Среди них уже упоминаются модели Corsair Force MP600, Kioxia Exceria Plus G4, SanDisk Extreme Pro и несколько менее известных решений.

В ряде случаев аналогичный сбой проявлялся и на HDD, что указывает на возможный баг в драйверах или на уровне ядра Windows.

Microsoft пока не дала официальных комментариев, а производители накопителей тоже не подтверждают массовый характер сбоя.

Эксперты предполагают, что ошибка связана с неправильной обработкой последовательных операций записи.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Windows 11
,
#SSD
,
#сбой