Свежее обновление Windows 11 в очередной раз поломало операционную систему

Свежее обновление Windows 11 в очередной раз поломало операционную системуЖдём объяснения от компании
Никогда такого не было и вот опять — пользователи Windows 11 столкнулись со свежими проблемами, возникшими после установки последнего обновления системы.
Так, ещё 13 сентября Microsoft выпустила обновление KB5030219 для Windows 11 версии 22H2, после чего многие пользователи начали жаловаться на серьёзные трудности.
К таковым, например, относится легендарный «Синий экран смерти» (BSOD), а также замедление работы системы, зависание приложений и ошибки при запуске некоторых программ, таких как Steam и веб-браузеры.
Часть юзеров связывают эти проблемы с обновлениями драйверов NVIDIA, однако они возникли и у пользователей с графическими картами AMD. Некоторые из них даже заявили, что их драйверы NVIDIA GPU исчезли после установки обновления от Microsoft.
На данный момент Microsoft никак не прокомментировала произошедшее.