Свежее обновление Windows 11 в очередной раз поломало операционную систему

Так, ещё 13 сентября Microsoft выпустила обновление KB5030219 для Windows 11 версии 22H2, после чего многие пользователи начали жаловаться на серьёзные трудности.

К таковым, например, относится легендарный «Синий экран смерти» (BSOD), а также замедление работы системы, зависание приложений и ошибки при запуске некоторых программ, таких как Steam и веб-браузеры.

Часть юзеров связывают эти проблемы с обновлениями драйверов NVIDIA, однако они возникли и у пользователей с графическими картами AMD. Некоторые из них даже заявили, что их драйверы NVIDIA GPU исчезли после установки обновления от Microsoft.

На данный момент Microsoft никак не прокомментировала произошедшее.