Свежие тесты показали, что RTX 5070 Ti на 16% отстает от RTX 4070 Ti в GPU-вычислениях

На данный момент в базе тестов PassMark зарегистрировано всего 19 результатов для RTX 5070 Ti, что делает выборку небольшой, но даже при этом карта демонстрирует отставание на 3.25% от RTX 4070 Ti и на 3.37% от RTX 4070 Ti Super в общем рейтинге.

Однако наиболее заметное падение — именно в тестах вычислительной мощности, где RTX 5070 Ti набрал 15 806 операций в секунду против 18 807 у RTX 4070 Ti, что эквивалентно разнице в 16%.