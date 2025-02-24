Компьютеры
Опубликовано 24 февраля 2025, 07:19
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Свежие тесты показали, что RTX 5070 Ti на 16% отстает от RTX 4070 Ti в GPU-вычислениях

И это ужасно
В сети появились тесты PassMark, которые показали, что NVIDIA RTX 5070 Ti уступает предшественнику RTX 4070 Ti, причем отставание достигает 16% в задачах GPU Compute.
Свежие тесты показали, что RTX 5070 Ti на 16% отстает от RTX 4070 Ti в GPU-вычислениях
© Note

На данный момент в базе тестов PassMark зарегистрировано всего 19 результатов для RTX 5070 Ti, что делает выборку небольшой, но даже при этом карта демонстрирует отставание на 3.25% от RTX 4070 Ti и на 3.37% от RTX 4070 Ti Super в общем рейтинге.

Однако наиболее заметное падение — именно в тестах вычислительной мощности, где RTX 5070 Ti набрал 15 806 операций в секунду против 18 807 у RTX 4070 Ti, что эквивалентно разнице в 16%.

Свежие тесты показали, что RTX 5070 Ti на 16% отстает от RTX 4070 Ti в GPU-вычислениях
© NotebookCheck

При этом другие бенчмарки демонстрируют более ожидаемую производительность новинки, что указывает на возможные проблемы с драйверами или настройками архитектуры.

Также стоит учитывать, что RTX 50-й серии получила обновленные RT- и Tensor-ядра, а также память GDDR7, что может со временем улучшить результаты при оптимизации ПО.

Источник:NotebookCheck
Автор:Булат Кармак
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