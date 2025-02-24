Свежие тесты показали, что RTX 5070 Ti на 16% отстает от RTX 4070 Ti в GPU-вычислениях

Свежие тесты показали, что RTX 5070 Ti на 16% отстает от RTX 4070 Ti в GPU-вычисленияхИ это ужасно
На данный момент в базе тестов PassMark зарегистрировано всего 19 результатов для RTX 5070 Ti, что делает выборку небольшой, но даже при этом карта демонстрирует отставание на 3.25% от RTX 4070 Ti и на 3.37% от RTX 4070 Ti Super в общем рейтинге.
Однако наиболее заметное падение — именно в тестах вычислительной мощности, где RTX 5070 Ti набрал 15 806 операций в секунду против 18 807 у RTX 4070 Ti, что эквивалентно разнице в 16%.
При этом другие бенчмарки демонстрируют более ожидаемую производительность новинки, что указывает на возможные проблемы с драйверами или настройками архитектуры.
Также стоит учитывать, что RTX 50-й серии получила обновленные RT- и Tensor-ядра, а также память GDDR7, что может со временем улучшить результаты при оптимизации ПО.