Свежий апдейт Windows 11 вновь сломал темную тему — на этот раз пострадал Проводник

Проводник начал «вспыхивать» белыми экранами. При запуске, переключении между вкладками Home и Gallery, открытии новых табов или показе панели Details, окно на мгновение становится полностью белым, прежде чем загрузить содержимое.

Ошибка не критична, но раздражает тех, кто постоянно пользуется темной темой. Проблема уже внесена Microsoft в список известных, однако исправления пока нет — оно появится в одном из будущих превью-патчей.

По словам разработчиков, поведение может возникать из-за конфликтов между старой Win32-основой Проводника и новыми слоями WinUI/XAML, которыми Microsoft модернизирует интерфейс.

На днях компания также признала падение производительности Проводника и рассматривает фоновую предзагрузку приложения, чтобы ускорить его запуск.