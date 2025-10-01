Свежий драйвер Intel устранил «просадку» ARC B580 в связке со слабыми процессорами

Однако свежий драйвер ARC Graphics 101.8132 заметно изменил ситуацию. Авторы канала Hardware Unboxed протестировали B580 с Ryzen 5 5600 и выяснили, что в большинстве игр её показатели почти не уступают результатам в паре с топовым Ryzen 9 9800X3D.

Исключение составили проекты с высокой нагрузкой на CPU, например Marvel's Spider-Man 2, где разница всё ещё заметна.