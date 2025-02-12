Тайна раскрыта: эксперты HUB рассказали, почему NVIDIA так и не выпустила RTX 4050 и не показала RTX 5050

Напомним, что в линейке RTX 40XX так и не появилась RTX 4050, а в RTX 50XX аналогичным образом не будет RTX 5050.

Причина проста: NVIDIA больше не ориентируется на экономных геймеров. Компания сознательно подталкивает пользователей к покупке более дорогих карт, убирая самые доступные модели.

Даже RTX 5070 получит всего 12 ГБ видеопамяти, что по меркам 2025 года выглядит скромно. Это прямой намек от NVIDIA — если хотите комфортную игру в AAA-тайтлы, придется платить больше.

Таким образом, компания Хуанга фактически признает, что современные карты не справляются с актуальными играми на максимальных настройках. А значит, от бюджетных решений компания отказалась окончательно.