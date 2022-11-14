Тайвань отдал в DNS RTX 4080 до премьеры. Продажи в России начнутся спустя сутки после США

Привезёт устройства в РФ компания DNS. Именно она опубликовала на своём сайте пост с анонсом скорого релиза новейшей видеокарты NVIDIA. Покупателям будет доступна версия видеоадаптера с 16 ГБ видеопамяти.

К сожалению, на данный момент нет информации о цене устройства. Неизвестно и то, насколько крупной будет первая партия. Ясно лишь, что старт продаж намечен на 17 ноября в 8:00 по московскому времени. Учитывая, что так просто видеокарт из одной точки мира в другую не привезёшь, нет сомнений, что сеть получит их на руки раньше мировой премьеры.

Напомним, что ранее в октябре DNS уже привезла в Россию самую мощную модель линейки RTX 40XX. Тогда покупатели раскупили RTX 4090 в первый же день. И это при ценнике в 140 000 рублей!