Тайвань притормозит выпуск процессоров с пониженным нагревом и энергопотреблением, пока их не начнёт заказывать Intel

Эти «качели» в делах у Intel напрямую оказывают влияние на доходы в 2022 и 2023 годах у их подрядчика, тайваньской компании TSMC. Появившееся окно в технологическом процессе и освободившиеся производственные мощности не позволят тайваньской компании расширить производство, как было запланировано.

Единственный клиент, оставшийся у TSMC на производство 3-нм чипов — Apple, которая заказала процессоры M-серии и A17 Bionic. На фоне этого ситуация с запланированными доходами и тратами, на которые рассчитывали тайваньцы, усугубляется тем, что остальные клиенты TSMC — AMD, MediaTek и Qualcomm — начнут заказывать 3-нм чипы, с пониженным нагревом и энергопотреблением, только с 2024 года.

Но если у Intel что-то не сложится с реализацией технологии Intel 4, тогда TSMC ждёт финансовый подъём — американский заказчик снова обратится к тайваньскому производителю.