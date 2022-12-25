Тайваньский производитель процессоров TSMC построит завод в Европе

По информации, в начале 2023 года в Германию, а именно в город Дрезден, TSMC направит руководителей высшего звена для переговоров с властями и поставщиками о возможности открытия завода.

Также речь будет идти о возможности государственной поддержки будущего предприятия и потенциале местных поставщиков — смогут ли они обеспечить бесперебойную работу всей логистической цепочки. Но будет эта господдержка на уровне государства или региональной, не уточняется.

Отмечается, что в июне Тайвань и Евросоюз на высоком уровне провели переговоры о торговле. В частности, речь шла об открытии европейского завода TSMC. Но буквально через неделю компания заявила, что не имеет конкретных планов по открытию такого предприятия.

Такой же ответ компания дала и на публикацию FT. «Мы не исключаем любую возможность, но конкретного плана на данный момент нет», — заявил тайваньский производитель процессоров.