Так будет выглядеть новый «Диспетчер задач» в Windows 11

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Так будет выглядеть новый «Диспетчер задач» в Windows 11Радует, как новая Windows продолжает меняться даже после выхода
Microsoft представила новую тестовую сборку Windows 11. В ней внимательные пользователи нашли очень интересное обновление — «Диспетчер задач» с совершенно иным дизайном.
Судя по опубликованным скриншотам, редмондцы не только «освежили» внешний вид приложения, приведя его к концепции Fluent Design, но также отретушировали «логику» его использования. Например, вкладки из верхней части окна были перенесены в левый столбец.
Ещё одним важным изменением диспетчера стало появление тёмной темы вместе с эффектом полупрозрачной заливки Mica.
Ожидается, что полноценный релиз стабильной версии Windows 11 с вышеперечисленными нововведениями состоится в ближайшие месяцы. Но все желающие могут опробовать тестовую сборку прямо сейчас — для этого достаточно скачать инсайдерский билд Windows 11 22538.
Источник: Windows Central