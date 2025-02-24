Так будет выглядеть обновленное меню «Пуск» в Windows 11

Главное изменение коснулось раздела «Все приложения» — теперь пользователи смогут выбрать один из двух способов сортировки: отображение в виде сетки по алфавиту или группировку по категориям.

В новом варианте каждая программа получает свою плитку-иконку, а список отображается в более упорядоченном виде.