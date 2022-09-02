Так будет выглядеть топовая игровая видеокарта NVIDIA RTX 4080 Founders Edition

Стоит признать, что в остальном видеокарта сильно напоминает прежний флагман — RTX 3090. При этом, по мнению специалистов, ускоритель будет занимать сразу два слота расширения в корпусе компьютеров.

Напомним, что более ранние утечки говорили о релизе видеоадаптера уже в ноябре 2022 года. Тогда же на рынок выйдет и более мощная RTX 4090. Новинку оснастят GPU AD103-300 с 9728 ядрами CUDA и 76 SM-блоками. Ожидаемый объём её видеопамяти — 16 ГБ.