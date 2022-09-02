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Так будет выглядеть топовая игровая видеокарта NVIDIA RTX 4080 Founders Edition
В ближайшие пару месяцев от NVIDIA ждут анонса нового поколения видеокарт — RTX 40XX. Но уже сейчас, благодаря инсайдерам, мы можем посмотреть, как будут выглядеть некоторые модели грядущей линейки.
На этот раз в Сеть попало фото RTX 4080. Судя по нему, новинки получат немного иной шрифт — номер модели будет иметь более тонкий вид, чем прежде:
Стоит признать, что в остальном видеокарта сильно напоминает прежний флагман — RTX 3090. При этом, по мнению специалистов, ускоритель будет занимать сразу два слота расширения в корпусе компьютеров.
Напомним, что более ранние утечки говорили о релизе видеоадаптера уже в ноябре 2022 года. Тогда же на рынок выйдет и более мощная RTX 4090. Новинку оснастят GPU AD103-300 с 9728 ядрами CUDA и 76 SM-блоками. Ожидаемый объём её видеопамяти — 16 ГБ.