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Так будет выглядеть топовая игровая видеокарта NVIDIA RTX 4080 Founders Edition

В ближайшие пару месяцев от NVIDIA ждут анонса нового поколения видеокарт — RTX 40XX. Но уже сейчас, благодаря инсайдерам, мы можем посмотреть, как будут выглядеть некоторые модели грядущей линейки.
Так будет выглядеть топовая игровая видеокарта NVIDIA RTX 4080 Founders Edition

На этот раз в Сеть попало фото RTX 4080. Судя по нему, новинки получат немного иной шрифт — номер модели будет иметь более тонкий вид, чем прежде:

Так будет выглядеть топовая игровая видеокарта NVIDIA RTX 4080 Founders Edition

Стоит признать, что в остальном видеокарта сильно напоминает прежний флагман — RTX 3090. При этом, по мнению специалистов, ускоритель будет занимать сразу два слота расширения в корпусе компьютеров.

Напомним, что более ранние утечки говорили о релизе видеоадаптера уже в ноябре 2022 года. Тогда же на рынок выйдет и более мощная RTX 4090. Новинку оснастят GPU AD103-300 с 9728 ядрами CUDA и 76 SM-блоками. Ожидаемый объём её видеопамяти — 16 ГБ.

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