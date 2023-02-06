Так и не вышедшую легендарную видеокарту 3dfx Voodoo 5 6000 выставили на продажу

Так и не вышедшую легендарную видеокарту 3dfx Voodoo 5 6000 выставили на продажуПока что она оценена в 10 000 долларов
В конце 90-х, до того как видеокарты стали неотъемлимой частью системных блоков, существовала такая компания, как 3dfx. И была у неё легендарная линейка адаптеров Voodoo.
Фото: Wccftech
Теперь же продавец под ником gtastuntcrew302 выставил на eBay-аукцион редкий и неиспользованный прототип видеокарты Voodoo 5 6000 3700A. Устройство примечательно как минимум тем, что это последняя и так и невышедшая видеокарта 3dfx Interactive.
В дальнейшем производитель был выкуплен другим гигантом — NVIDIA.
Отметим, что прямо сейчас лот с Voodoo 5 6000 3700A достиг цены в 10 000 долларов. И учитывая, что до окончания аукциона ещё есть время, вполне вероятно, что итоговая цена будет заметно выше.
Видеокарта имеет поддержку максимального игрового разрешения в 1366 x 768, при этом есть в нём и поддержка технологий DirectX 6 и OpenGL 1.1. Адаптер оснащён 32 МБ видеопамяти со 128-битной шиной и пропускной способностью 2,656 ГБ/с.