Так и не вышедшую легендарную видеокарту 3dfx Voodoo 5 6000 выставили на продажу

Отметим, что прямо сейчас лот с Voodoo 5 6000 3700A достиг цены в 10 000 долларов. И учитывая, что до окончания аукциона ещё есть время, вполне вероятно, что итоговая цена будет заметно выше.

Видеокарта имеет поддержку максимального игрового разрешения в 1366 x 768, при этом есть в нём и поддержка технологий DirectX 6 и OpenGL 1.1. Адаптер оснащён 32 МБ видеопамяти со 128-битной шиной и пропускной способностью 2,656 ГБ/с.