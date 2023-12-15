Так новые или нет? Представлены процессоры Intel Meteor Lake

Эти чипы являются полностью новыми в серии компании, обладая не только улучшенной архитектурой, но и свежими технологическими решениями.

Meteor Lake представляют собой мобильные CPU с TDP от 9 до 45 Вт, охватывая высокопроизводительные модели от Meteor Lake-U до Meteor Lake-H. Однако они остаются мобильными и не представлены в сегменте более высокой производительности.

Удивительно, что четыре чиплета процессора изготовлены по техпроцессу Intel 4, но часть других компонентов, таких как iGPU, SoC, и плитка ввода-вывода, произведены в сотрудничестве с TSMC по техпроцессам N5 и N6.

Новые процессоры будут представлены в 11 моделях, предоставляя выбор между 28-ваттными и 15-ваттными вариантами.

Однако ожидаемый прирост производительности по сравнению с предыдущими моделями не является значительным, особенно в области однопоточной производительности.

Что касается визуальных возможностей, Meteor Lake получили улучшенный графический блок iGPU, а также аппаратный блок для работы с искусственным интеллектом. Ноутбуки на основе новых процессоров уже доступны для покупки.