Так выглядит самая большая видеокарта от AMD. У неё 128 ГБ видеопамяти

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Так выглядит самая большая видеокарта от AMD. У неё 128 ГБ видеопамятиИ просто гигантский графический процессор
Свежие флагманы NVIDIA и AMD могут похвастаться достаточно большим объёмом памяти. Но даже они меркнут на фоне того, что из себя представляет AMD Instinct MI250.
Ускоритель получил безумные 128 ГБ видеопамяти HBM2e, при этом площадь его процессора — 814 мм2. Графический же процессор и того больше — 1480 мм2. Вот так выглядит сам девайс:
Из прочего стоит отметить 13 312 потоковых процессора, 208 активных вычислительных блока, а также GPU частотой 1,7 ГГц. В режиме FP64 новинка выдаёт 45,3 TFLOPS производительности, при этом матричная производительность в режиме FP32 уже 90,5 TFLOPS.
Напомним, что AMD Instinct MI250 вышел около 6 месяцев назад. При этом девайс стал одним из первых двухкристальных GPU, который к тому же лёг в основу суперкомпьютера Frontier.