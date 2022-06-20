Так выглядит самая большая видеокарта от AMD. У неё 128 ГБ видеопамяти

Из прочего стоит отметить 13 312 потоковых процессора, 208 активных вычислительных блока, а также GPU частотой 1,7 ГГц. В режиме FP64 новинка выдаёт 45,3 TFLOPS производительности, при этом матричная производительность в режиме FP32 уже 90,5 TFLOPS.

Напомним, что AMD Instinct MI250 вышел около 6 месяцев назад. При этом девайс стал одним из первых двухкристальных GPU, который к тому же лёг в основу суперкомпьютера Frontier.