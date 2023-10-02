Такие ЭВМ использовались в Чернобыле: энтузиасты собрали ПК из советских комплектующих

Его уникальность заключается в том, что он работает на той же аппаратной платформе, что и компьютеры, использовавшиеся в зоне отчуждения Чернобыля. Данный проект стал возможным благодаря усилиям по поиску и восстановлению советской электроники.

Основной системой, которая послужила источником вдохновения (и деталей) для проекта, были мейнфреймы Minsk Mainframes. Они включали в себя редкие клонированные версии процессоров Intel 8086.

Всего было произведено около 80 000 мейнфреймов EC-1841, и некоторые из них продолжали работать до 90-х годов.