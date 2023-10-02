Такие ЭВМ использовались в Чернобыле: энтузиасты собрали ПК из советских комплектующих

Такие ЭВМ использовались в Чернобыле: энтузиасты собрали ПК из советских комплектующихУникальный экземпляр
Энтузиасты с YouTube-канала Chornobyl Family, базирующегося в Словакии, восстановили необычный рабочий ПК.
Его уникальность заключается в том, что он работает на той же аппаратной платформе, что и компьютеры, использовавшиеся в зоне отчуждения Чернобыля. Данный проект стал возможным благодаря усилиям по поиску и восстановлению советской электроники.
Основной системой, которая послужила источником вдохновения (и деталей) для проекта, были мейнфреймы Minsk Mainframes. Они включали в себя редкие клонированные версии процессоров Intel 8086.
Всего было произведено около 80 000 мейнфреймов EC-1841, и некоторые из них продолжали работать до 90-х годов.
Интересный факт: процессор, использованный в данном проекте, является военной версией ES-1841 CPU, называемой ES-1845, которую часто использовали в КГБ.
Несмотря на то, что эти процессоры работали на частоте всего 5 МГц, они могли запускать советскую версию DOS, называемую alphaDOS.