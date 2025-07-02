Тарифы Трампа «спровоцировали» всплеск продаж компьютеров Apple

Поставки настольных компьютеров и ноутбуков в США достигли 16,9 млн единиц, что на 15% больше, чем в 2024 году. Согласно данным агентства Canalys, Apple поставила 2,705 млн устройств, что на 19,9% больше, чем в первом квартале прошлого года.

На резкий рост поставок компьютеров повлияли потенциальные тарифы Трампа, из-за чего поставщики ускорили загрузку запасов на склады перед ожидаемым изменением тарифов. Однако избыток запасов и растущее экономическое давление на потребителей, вероятно, будут сдерживать дальнейший рост поставок до конца года.