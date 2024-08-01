TCL представила монитор, меняющий свою кривизну

Этот дисплей, получивший название Star Enclosure Curved Screen, может переключаться между плоским и изогнутым режимами с кривизной 1000R.

Управление переключением осуществляется с помощью кнопок и джойстика, что позволяет пользователю выбрать наиболее комфортный режим работы и снизить зрительное напряжение.

Монитор оснащен Mini-LED подсветкой, поддерживает частоту обновления 165 Гц и отличается высокой цветопередачей и качеством динамичных сцен. Это делает его идеальным выбором для геймеров, которым важны визуальные эффекты в различных игровых режимах.

Помимо этого, TCL продемонстрировала и другие новинки, включая 105-дюймовый экран с кривизной 3000R и разрешением 5K, а также 27-дюймовый дисплей с разрешением 8K и частотой 120 Гц.