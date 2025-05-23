Team Group представила внешний SSD с кнопкой самоуничтожения

Новинка оснащена настоящим «килл-свитчем» — двухступенчатым механическим переключателем, который запускает цепь физического уничтожения чипов памяти.

После активации, устройство становится полностью неработоспособным, а восстановление данных невозможно. Решение ориентировано на журналистов, спецслужбы и всех, кому важна абсолютная защита информации.