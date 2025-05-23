Компьютеры
Опубликовано 23 мая 2025, 08:43
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Team Group представила внешний SSD с кнопкой самоуничтожения

Гаджет для настоящих шпионов
На выставке Computex 2025 компания Team Group показала необычный внешний SSD-накопитель Expert P35S, который можно… уничтожить нажатием кнопки. В прямом смысле.
Team Group представила внешний SSD с кнопкой самоуничтожения
© ComputerBase

Новинка оснащена настоящим «килл-свитчем» — двухступенчатым механическим переключателем, который запускает цепь физического уничтожения чипов памяти.

После активации, устройство становится полностью неработоспособным, а восстановление данных невозможно. Решение ориентировано на журналистов, спецслужбы и всех, кому важна абсолютная защита информации.

Team Group представила внешний SSD с кнопкой самоуничтожения
© ComputerBase

В остальном это обычный SSD: 2 ТБ памяти, интерфейс USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), порт USB-C, скорость передачи данных — до 1000 МБ/с. Вес — 42 грамма, габариты — 90 × 40 × 18 мм. Цена и сроки выхода пока не объявлены.

Источник:ComputerBase
Автор:Булат Кармак
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