Team Group выпустила PD40 — рекордно быстрый компактный SSD в линейке компании

Новинка использует интерфейс USB4 Type-C и достигает скорости чтения до 4000 МБ/с, позволяя переносить видео, фото и крупные файлы за считанные секунды. Устройство ориентировано на тех, кому нужна максимальная скорость в портативном формате.

PD40 получил матовый корпус в черно-красной гамме, рифленое прорезиненное покрытие и отверстие под темляк. Вес — всего 22 грамма, доступны версии на 1, 2 и 4 ТБ.

Накопитель совместим с USB 3.2 и USB 2.0, работает по принципу plug-and-play и подходит для разных систем и гаджетов.

SSD защищен по стандарту IP54 от пыли и брызг, комплектуется силиконовой заглушкой для порта и имеет 5-летнюю гарантию.