TechRadar признал RTX 5070 Ti лучшей видеокартой NVIDIA на апрель 2025 года

Она названа оптимальным вариантом по соотношению цена/производительность: отлична для 1440p-гейминга и достойно себя показывает в 4K. Единственный минус — сложность с доступностью моделей по РРЦ.

На втором месте — RTX 4060, самая удачная бюджетная карта от NVIDIA. Она отлично справляется с 1080p и даже тянет отдельные игры в 1440p за счет DLSS и Frame Generation, но объем видеопамяти в 8 ГБ может стать узким местом в будущем.

Тройку лидеров замыкает RTX 5080 — субфлагман с производительностью, приближенной к RTX 4090, но по более доступной цене.

Далее идут RTX 5090, подходящая не только для игр, но и для профессиональных задач, и RTX 4070 SUPER, остающаяся актуальной среди карт предыдущего поколения.