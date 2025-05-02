Компьютеры
Опубликовано 02 мая 2025, 07:23
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TechRadar признал RTX 5070 Ti лучшей видеокартой NVIDIA на апрель 2025 года

RTX 5080 лишь на третьем месте
Портал TechRadar составил рейтинг лучших видеокарт NVIDIA на апрель — первое место заняла RTX 5070 Ti с 16 ГБ GDDR7.
TechRadar признал RTX 5070 Ti лучшей видеокартой NVIDIA на апрель 2025 года
© TechRadar

Она названа оптимальным вариантом по соотношению цена/производительность: отлична для 1440p-гейминга и достойно себя показывает в 4K. Единственный минус — сложность с доступностью моделей по РРЦ.

На втором месте — RTX 4060, самая удачная бюджетная карта от NVIDIA. Она отлично справляется с 1080p и даже тянет отдельные игры в 1440p за счет DLSS и Frame Generation, но объем видеопамяти в 8 ГБ может стать узким местом в будущем.

Тройку лидеров замыкает RTX 5080 — субфлагман с производительностью, приближенной к RTX 4090, но по более доступной цене.

Далее идут RTX 5090, подходящая не только для игр, но и для профессиональных задач, и RTX 4070 SUPER, остающаяся актуальной среди карт предыдущего поколения.

Источник:TechRadar
Автор:Булат Кармак
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