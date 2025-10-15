TechRadar выбрал три лучших видеокарты AMD на октябрь 2025 года

Главной рекомендацией стал флагман Radeon RX 9070 XT. По мощности карта сопоставима с RTX 4080, но стоит почти вдвое дешевле. Модель уверенно справляется с играми в разрешении 1440p и даже 4K, а также демонстрирует достойные результаты в трассировке лучей.

На втором месте — Radeon RX 9060 XT с 16 ГБ видеопамяти. Это преемница популярной RX 7600, ориентированная на геймеров, которым важна стабильная производительность в 1080p и 1440p без переплаты.

Третью позицию заняла Radeon RX 7900 XTX — прежний топ AMD, который всё ещё остаётся лучшим выбором для игр в 4K без включённого рейтрейсинга. В классической растеризации она остаётся одной из самых быстрых видеокарт на рынке.

По мнению TechRadar, в 2025 году именно AMD предлагает «золотую середину» между ценой и производительностью для большинства игроков.