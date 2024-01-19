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Компьютеры
Опубликовано 19 января 2024, 14:15
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Tecno представила мини-ПК Mega Mini M1 на ноутбучном процессоре Intel Core i5 12th

И весом всего 410 граммов
TECNO представила мини-ПК Mega Mini M1 от TECNO в алюминиевом корпусе, а вес составляет всего 410 граммов. В основе устройства идет восьмиядерный процессор Intel Core i5−12450H.
Tecno представила мини-ПК Mega Mini M1 на ноутбучном процессоре Intel Core i5 12th

© Ferra.ru

В него входит мощное ядро с 16 Гбайт оперативной памяти DDR4 и скоростной NVMe-накопитель ёмкостью 512 Гбайт. Пользователи также могут наслаждаться улучшенным дизайном с двумя настраиваемыми задними триггерами и разнообразием портов: USB 3.2 Gen2, HDMI 2.0, USB4, и другие.

Производитель представляет мини-ПК как идеальное устройство для серфинга в интернете, работы с документами, графических редакторов и просмотра контента.

В устройстве возможно расширения хранилища до 2 Тбайт и оно поддерживает Wi-Fi 6 для беспрерывного соединения.

Источник:Tecno
Автор:Булат Кармак
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#пк
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