Tecno представила мини-ПК Mega Mini M1 на ноутбучном процессоре Intel Core i5 12th

В него входит мощное ядро с 16 Гбайт оперативной памяти DDR4 и скоростной NVMe-накопитель ёмкостью 512 Гбайт. Пользователи также могут наслаждаться улучшенным дизайном с двумя настраиваемыми задними триггерами и разнообразием портов: USB 3.2 Gen2, HDMI 2.0, USB4, и другие.

Производитель представляет мини-ПК как идеальное устройство для серфинга в интернете, работы с документами, графических редакторов и просмотра контента.

В устройстве возможно расширения хранилища до 2 Тбайт и оно поддерживает Wi-Fi 6 для беспрерывного соединения.